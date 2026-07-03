Vor 57 Jahren wurde beim Woodstock-Festival Musikgeschichte geschrieben. Unter dem Motto „Woodstock 57 – You Can All Join In“ laden Harald Stoffels und seine Mitstreiter im August erneut zum Woodstock-Revival-Festival ein.
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Das legendäre Woodstock kann man sicher als die Mutter aller Festivals bezeichnen. 1969 feierten rund 500.000 Rockfans drei Tage lang unter dem Motto „Love, Peace and Happiness“. Und: Der Geist der Festival-Legende inspirierte vor mehr als 50 Jahren auch die Leutesdorfer Jugend, die auf der Rheinwiese eigene kleine Festivals organisierte.