Open Air in Leutesdorf 
„Woodstock 57“: Livemusik im Geist des Hippie-Events
Ein Teil der Leutesdorfer Initiative „Rock 'n' Roll-Elferrat“ im vergangenen Jahr beim Woodstock-Revival-Festival.
Ein Teil der Leutesdorfer Initiative „Rock 'n' Roll-Elferrat“ im vergangenen Jahr beim Woodstock-Revival-Festival.
Jörg Niebergall

Vor 57 Jahren wurde beim Woodstock-Festival Musikgeschichte geschrieben. Unter dem Motto „Woodstock 57 – You Can All Join In“ laden Harald Stoffels und seine Mitstreiter im August erneut zum Woodstock-Revival-Festival ein. 

Lesezeit 2 Minuten
Das legendäre Woodstock kann man sicher als die Mutter aller Festivals bezeichnen. 1969 feierten rund 500.000 Rockfans drei Tage lang unter dem Motto „Love, Peace and Happiness“. Und: Der Geist der Festival-Legende inspirierte vor mehr als 50 Jahren auch die Leutesdorfer Jugend, die auf der Rheinwiese eigene kleine Festivals organisierte.

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