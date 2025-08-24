Mit großer Fangemeinde reisten die Gypsy Kids aus Koblenz an und eroberten ebenso wie hart gesottene Rockbands die Herzen der Besucher. Und dann gab’s noch das Märchen über die Bremer Stadtmusikanten, originell erzählt.

Bezüglich der Besucherzahlen kommt die Leutesdorfer Initiative „Rock’n’Roll-Elferrat“ ihrem Original immer näher. Nachdem bei der Premiere von „Woodstock 55“ im vergangenen Jahr rund 150 Musikfans den Weg zum Festival ans Rheinufer gefunden hatten, waren es diesmal schon mehr als 200 Gäste, die den Kulturmythos feierten. Im Angebot: klasse Musik, kleine Snacks und gekühlte Getränke zu familienfreundlichen Preisen. Da konnte eigentlich kein Besucher meckern.

i Ein Teil der Leutesdorfer Initiative „Rock'n'Roll-Elferrat“, die "Woodstock 55" auf die Beine stellt. Jörg Niebergall

Das Programm hätte vielfältiger nicht sein können: Gleich zum Start erwiesen sich die Gypsy Kids aus Koblenz als wahre Eisbrecher. Tutto Reinhardt (15 Jahre), Maikel Reinhardt (12) und Marlon Krämer (12) hatten nicht nur eine große Fangemeinde mitgebracht, schnell hatten sie sich auch mit tollem Sinti-Swing in die Herzen der Besucher gespielt.

Einige der anwesenden Musikfans dürften Franz Hauschild, Mitglied der Formation Trio For aus Nümbrecht, noch erkannt haben. Er stand bereits beim ersten Leutesdorfer Open-Air 1977 ein paar Meter weiter auf der Bühne.

i Rund 200 Musikfans waren gekommen. Jörg Niebergall

Mit der Rock- und Hard-Rock-Cover-Band Stonepit Miners (Santana und andere Klassiker) mit Frontmann Joe Siepmann aus Linz und Umgebung und den auf Blues- und Rock-Klassiker spezialisierten Walter Jotzo All Stars aus Frankfurt, verstärkt durch Djembe-Trommel-Meister Fara Diouf aus dem Senegal, hatten die Veranstalter für den Abend gleich zwei erfahrene Coverbands ins Boot geholt.

i Die Heimbach-Weiserin Ute Hartmann präsentierte mit musikalischer Begleitung von Dieter Wüster-Lindenau (links) und Reiner Herrmann das Märchen "Bremer Stadtmusikanten". Jörg Niebergall

Fast schon als Special Guest stand die Heimbach-Weiserin Ute Hartmann auf die Bühne. Mit musikalischer Begleitung von Dieter Wüster-Lindenau (Percussion) und Reiner Herrmann erzählte die Künstlerin und Regisseurin die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten. Das Happy End dürfte niemanden so richtig überrascht haben – eben mal was ganz anderes, passte aber prima ins Gesamtkonzept. Der Reingewinn der diesjährigen Veranstaltung kommt der Jugendarbeit des SV Leutesdorf zugute.