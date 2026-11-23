Das steht in neuer Halle an Womit Neuwieder Deichherz in seine erste Saison startet Rainer Claaßen 23.11.2026, 18:00 Uhr

i Der Betreiber des „Deichherz“, Jens Becker, hat große Pläne für die erste Saison der Neuwieder Veranstaltungshalle. Hier steht er mit seiner Frau Mareike Meyer vor der Kamera. Jörg Niebergall

Am Rhein startet das Deichherz: Eine neue Veranstaltungshalle unter dem erfahrenen Betreiber Jens Becker. Gute Akustik, vielseitiges Programm und ehrgeizige Pläne machen Lust auf die erste Saison.

Für etwa zehn Jahre war Jens Becker mit seinem Unternehmen „Neuwied Musik GmbH“ für die Veranstaltungen im städtischen Heimathaus verantwortlich. In dieser Zeit gelang es, die Auslastung der Halle deutlich zu steigern. Dank guter Vernetzung in der Branche konnte Becker zahlreiche große Veranstaltungen nach Neuwied holen.







Artikel teilen

Artikel teilen