Am Rhein startet das Deichherz: Eine neue Veranstaltungshalle unter dem erfahrenen Betreiber Jens Becker. Gute Akustik, vielseitiges Programm und ehrgeizige Pläne machen Lust auf die erste Saison.
Lesezeit 2 Minuten
Für etwa zehn Jahre war Jens Becker mit seinem Unternehmen „Neuwied Musik GmbH“ für die Veranstaltungen im städtischen Heimathaus verantwortlich. In dieser Zeit gelang es, die Auslastung der Halle deutlich zu steigern. Dank guter Vernetzung in der Branche konnte Becker zahlreiche große Veranstaltungen nach Neuwied holen.