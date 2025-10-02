Vorfall in der VG Asbach Wolfsrüde des Leuscheider Rudels hat Damwild gerissen 02.10.2025, 13:44 Uhr

i Ein Wolf schaut hinter einem Baum hervor. (Symbolbild) dpa/Lino Mirgeler

Ende August ist in der VG Asbach ein totes Damwild aufgefunden worden. Der Verdacht lag nahe, dass es von einem mittlerweile heimisch gewordenen Wolf gerissen wurde.

Ein Beutegreifer hat am 30. August in der Verbandsgemeinde Asbach ein Damwild gerissen. Nach dem Schadensfall sind DNA-Abstriche genommen und an das Senckenberg Institut zur Analyse überstellt worden. Bei der Untersuchung der Proben wurde als Ergebnis „Wolf“ mit dem Halotyp HW01 - daher zugehörig zur Mitteleuropäischen Flachlandpopulation nachgewiesen.







Artikel teilen

Artikel teilen