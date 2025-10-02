Ende August ist in der VG Asbach ein totes Damwild aufgefunden worden. Der Verdacht lag nahe, dass es von einem mittlerweile heimisch gewordenen Wolf gerissen wurde.
Lesezeit 1 Minute
Ein Beutegreifer hat am 30. August in der Verbandsgemeinde Asbach ein Damwild gerissen. Nach dem Schadensfall sind DNA-Abstriche genommen und an das Senckenberg Institut zur Analyse überstellt worden. Bei der Untersuchung der Proben wurde als Ergebnis „Wolf“ mit dem Halotyp HW01 - daher zugehörig zur Mitteleuropäischen Flachlandpopulation nachgewiesen.