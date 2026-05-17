ASAS-Haus an Wiedinsel fertig Wohnungen in Niederbieber gehen in die Vermarktung Rainer Claaßen 17.05.2026, 08:00 Uhr

i Sie präsentieren den Neubau (von links): Tobias Jahn (VR Immo Neuwied), Murat Beyazyüz (Nexus Investment) und Osman Erdoğan (ASAS). Rainer Claaßen

Der Investor ASAS hat ein Wohnhaus an der Wiedinsel in Niederbieber hochziehen lassen. Jetzt geht es an den Verkauf der acht Wohnungen. Im Hinblick auf die Großinvestition in das neue Stadtviertel wünscht sich ASAS, dass alle an einem Strang ziehen.

Über den Neubau an der Wiedinsel in Niederbieber hatte unsere Zeitung schon vor einigen Wochen berichtet. „Ein paar Feinheiten sind noch zu erledigen“, hieß es damals von Osman Erdoğan, der für den Bauherren ASAS in Neuwied aktiv ist. Jetzt sind alle vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen, und die acht Wohnungen gehen in den Verkauf.







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