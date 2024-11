Nach etlichen Verzögerungen Wohnstätte in Rheinbrohl wird endlich gebaut 27.11.2024, 06:00 Uhr

i Linker Hand der Hilgersstraße stehen die alten Gebäude noch, auf der rechten Seite soll die Wohneinrichtung für bis zu 24 Menschen mit Beeinträchtigung entstehen. Heinz-Werner Lamberz

Artenschutz, Asbest, Abstimmungsprobleme: Eine Hürde nach der anderen ergab sich beim Bauprojekt für eine Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung in Rheinbrohl. Doch nun – nach Jahren – kann der Spatenstich erfolgen.

Was lange währt, wird endlich gut: So könnte man die Nachricht beschreiben, dass in Rheinbrohl endlich gebaut werden kann. Die Rede ist von der Wohnstätte für Menschen mit Beeinträchtigung auf dem Gelände des ehemaligen Hilgers-Bürogebäudes. Ein Projekt, das seit Jahren an Verzögerungen leidet und eigentlich bereits fertig sein sollte.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen