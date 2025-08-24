Ein größerer Einsatz hat am Sonntag die Feuerwehr in Atem gehalten: Der Dachstuhl eines Hauses in Kurtscheid stand in Flammen. Am frühen Nachmittag lief der Einsatz noch.

Als die Feuerwehr am Sonntagmittag in der Waldstraße in Kurtscheid ankam, stand das Zweifamilienhaus im Vollbrand. Um 11.46 Uhr war der Polizei in Straßenhaus eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden, die aus dem Dachstuhl eines Wohnhauses kam. Die Rauchentwicklung war so stark, dass sogar die Bevölkerung gewarnt wurde.

i Ein Wohnhaus in Kurtscheid hat gebrannt. Jörg Niebergall

Bewohner der Waldstraße wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Belüftungsanlagen abzustellen. Einzelheiten zu dem Feuer sind noch nicht bekannt: Wo ist das Feuer aufgebrochen, befanden sich Personen im Haus, ist dieses noch bewohnbar?

Der Löscheinsatz lief gegen 14 Uhr noch, teilte die Polizei gegenüber unserer Zeitung mit. Die Warnung an die Nachbarn aber wurde mittlerweile aufgehoben.