Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Heddersdorf waren fünf Personen ins Krankenhaus gekommen. Nun wurden weitere Details bekannt.

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Heddersdorf war der Polizei in Neuwied am Mittwoch, 6. August, gegen 14 Uhr gemeldet worden. Das Feuer sei zeitgleich mit den ersten Notrufen von einer Streife entdeckt worden, die zu einem anderen Einsatz unterwegs war, meldet die Polizei.

Bei dem Feuer seien besonders das Treppenhaus und die Wohnung im ersten Geschoß betroffen gewesen. Die Feuerwehr Neuwied habe fünf Personen aus dem brennenden Gebäude gerettet. Sie seien nur leicht verletzt. Zwei Kinder konnten das Gebäude unverletzt verlassen, hatte unsere Zeitung am Nachmittag an der Einsatzstelle erfahren.

i Die Feuerwehr Neuwied löschte das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Heddesdorf. Jörg Niebergall

Die Feuerwehr Neuwied meldet dazu in den sozialen Medien: „Es wurden zwei Personen über die Schiebleiter und zwei Personen über die Drehleiter gerettet. Mehrere Trupps unter Atemschutz konnten eine Ausbreitung auf angrenzende und weitere Gebäudeteile verhindern.“

„Das Gebäude selbst ist nicht mehr bewohnbar“, so die Polizei; der Schaden liege im mittleren fünfstelligen Bereich. Zur Brandursache könne nach wie vor nichts gesagt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Neuwied dazu dauerten noch an. „Während der Löscharbeiten musste die Dierdorfer Straße voll gesperrt werden“, heißt es abschließend.

In dem Gebäude habe eine Familie gewohnt, heißt es in einem Spendenaufruf im Internet. In der Nähe der historischen Genossenschaftsbauten sei die Wohnung in Brand geraten. Das Feuer sei im Kinderzimmer der im Erdgeschoss lebenden Familie ausgebrochen und habe sich „binnen Minuten zu einer beißenden, nach verschmortem Plastik und Kohle riechenden Wolke aus giftigen Gasen und Ruß“ entwickelt.

In dem Brand habe die vierköpfige Familie mit zwei kleinen Kindern alles Hab und Gut verloren. Der Vater und die beiden Kinder seien bei Bekannten untergekommen, die Mutter liege im Krankenhaus. Um die Familie zu unterstützen, wurde eine Spendenaktion gestartet.

Wer die Familie unterstützen möchte: gofundme.com/f/schrecklicher-brand-in-heddesdorf-familie-verliert-alles