Puderbacher schenken Hoffnung Wohlfühlbeutel: Kleine Mutmacher für Krebskranke Charley Burke 18.10.2025, 06:00 Uhr

i In der Vereinswerkstatt nähen Charlotte Platzer und die Vereinsmitglieder jeden zweiten Sonntag Wohlfühlbeutel. Charley Burke

Krebspatienten mit kleinen Gesten Hoffnung schenken, das ist Ziel des Vereins Wohlfühlbeutel. Nun hat der Puderbacher Verein um Charlotte Platzer mit einem „Mutmachmobil“ Neues vor. Aber auch in das Umfeld der Helfer ist die Krankheit zurückgekehrt.

Als Charlotte Platzers Tochter und ihre Schwester an Krebs erkrankten und sie beide durch diese schwere Zeit begleitete, fasste sie einen Entschluss: Sie wollte etwas schaffen, das Trost und Hoffnung schenkt. Gemeinsam mit sechs Freundinnen gründete sie den Verein Wohlfühlbeutel.







