Kollision mit Landungsbrücke Wohl Fahrfehler Ursache für Schiffsunfall bei Unkel Daniel Dresen 01.10.2026, 13:40 Uhr

i Ein Tankmotorschiff ist am vergangenen Sonntag, 27. September, auf dem Rhein bei Unkel gegen die Landungsbrücke des Personenschifffahrtsunternehmens KD gekracht, die bei der Kollision aus der Verankerung gerissen wurde. Bei dem Unfall wurde laut Wasserschutzpolizei niemand verletzt. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Nach der Kollision eines Tankmotorschiffs mit einer Landungsbrücke auf dem Rhein bei Unkel geht die Wasserschutzpolizei derzeit von einem Fahrfehler des Schiffsführers aus. Die Wasserschutzpolizei erklärt, welche Strafe dem Schiffsführer wohl droht.

Nachdem am Sonntagvormittag, 27. September, ein Tankmotorschiff auf dem Rhein in Richtung Koblenz bei Unkel in eine Landungsbrücke gekracht ist, nimmt die Wasserschutzpolizei derzeit an, dass es sich bei der Unfallursache um einen Fahrfehler des Schiffsführers handelt.







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