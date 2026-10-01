Nach der Kollision eines Tankmotorschiffs mit einer Landungsbrücke auf dem Rhein bei Unkel geht die Wasserschutzpolizei derzeit von einem Fahrfehler des Schiffsführers aus. Die Wasserschutzpolizei erklärt, welche Strafe dem Schiffsführer wohl droht.
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Nachdem am Sonntagvormittag, 27. September, ein Tankmotorschiff auf dem Rhein in Richtung Koblenz bei Unkel in eine Landungsbrücke gekracht ist, nimmt die Wasserschutzpolizei derzeit an, dass es sich bei der Unfallursache um einen Fahrfehler des Schiffsführers handelt.