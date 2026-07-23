Die Bad Honnef AG will Windräder am Dachsberg bei Windhagen bauen. Ein Argument für den Standort: Ein Großabnehmer könne den Strom gebrauchen. Das scheint jedoch nicht der Fall zu sein.
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Die Anwohner in Windhagen gehen hart mit den Windradplänen der Bad Honnef AG (BHAG) ins Gericht. Das Versorgungsunternehmen aus Nordrhein-Westfalen (NRW) will genau auf die Landesgrenze von Rheinland-Pfalz, sozusagen auf der Türschwelle von Windhagen, zwei riesige, 250 Meter große Windkraftanlagen direkt neben den Dachsbergsee bauen.