Nicht nur das Neuwieder Tierheim kann aktuell Unterstützung gut gebrauchen. Die Fälle, in denen Menschen sich mit der Anschaffung von Haustieren überfordern, und diese dann einfach aussetzen, häufen sich. Das führt zu einer Überlastung der Heime.

Inspiriert durch den Erfolg der Benefiz-Weihnachtsfeiern zugunsten der Wohnungslosenhilfe der Caritas in den beiden vergangenen Jahren, hatte Initiator Christoph Menzenbach die Idee, auch für andere Organisationen Ähnliches zu leisten. Gemeinsam mit den Pächtern des Heimathauses, dem Ehepaar Ulrike und Giuseppe „Pino“ Leonardi, entwickelte er die Idee eines Benefizevents zugunsten des Neuwieder Tierheims.

„Das ist eine ganz großartige Idee.“

Sabrina Steger, Leiterin des Neuwieder Tierheims

Das findet am kommenden Samstag, 21. Juni, ab 18 Uhr statt. In dem Eintrittspreis von 50 Euro ist ein dreigängiges Buffet enthalten, und es gibt Livemusik von der Band Sam feat. M&M, die für den Auftritt auf ihre Gage verzichtet. Der Vorverkauf läuft laut Ulrike Leonardi gut – am Mittwoch vor dem Event waren nur noch sieben der 60 Karten verfügbar. 20 Euro pro Karte kommen direkt dem Tierheim zugute.

Leiterin Sabrina Steger freut sich: „Das ist eine ganz großartige Idee. Ich bin zuversichtlich, dass wir auf diesem Wege einige Menschen erreichen, die sonst gar nicht von den großen Problemen erfahren würden, mit denen wir aktuell zu kämpfen haben“, erklärt sie. Während der Veranstaltung möchte sie ein Video präsentieren, in dem die Situation im Tierheim zu sehen ist. Denn das Tierheim in der Deichstadt kommt in vielen Bereichen an seine Kapazitätsgrenzen. Etwa ein Drittel der Einnahmen erzielt das Heim durch Spenden – da sei eine Initiative wie diese sehr willkommen.

Wer kurz entschlossen an dem Abend teilnehmen wolle, bei dem auch einige Vertreter und Vertreterinnen des Tierheims da sein werden, könne Karten im Tierheim oder im Restaurant „Pino Italia“ im Heimathaus erhalten, so die Veranstalter. Das Event findet im Obergeschoss des Casinogebäudes statt, sodass der Restaurantbetrieb parallel weiterlaufen kann.