Wo Wahllokale im Kreis Neuwied Karneval weichen müssen

i Blick in den Plenarsaal des Bundestags. In der Debatte über die Vertrauensfrage und einen Neuwahltermin haben sich die Fraktionen von Union und SPD auf einen Vorschlag für eine vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar geeinigt. Anna Ross/dpa

Gut geplant ist halb gewählt: Der Termin zur Bundestagswahl am 23. Februar fällt in die Hochphase der fünften Jahreszeit. Das führt in so mancher Kommune im Kreis Neuwied dazu, dass gewohnte Wahllokale von Karnevalsveranstaltungen belegt sind.

Der Termin für die Bundestagswahl am 23. Februar sorgt vor allem in Rheinland für Unmut, liegt er doch mitten in der heißen Karnevalszeit – nur wenige Tage vor Weiberfastnacht. Viele Narren und Jecken sind am Sonntag, an dem die Wahl stattfinden soll, noch oder schon auf Karnevalspartys.

