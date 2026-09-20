Bahnhof in Bad Hönningen
Wo sonst die Züge rollen, durften jetzt Besucher hin
Zum „Tag der Schiene“ gewährte die Bahn einen Einblick in eine Baustelle. DB-Projektleiter Simon Schreieck (vorn) erklärt den F
Zum „Tag der Schiene“ gewährte die Bahn einen Einblick in eine Baustelle. DB-Projektleiter Simon Schreieck (vorn) erklärt den Führungsteilnehmern in Bad Hönningen, was geplant ist.
Jörg Niebergall

Bad Hönningen bekommt einen grundlegend modernisierten Bahnhof: Aufzüge, höhere Bahnsteige und mehr Lärmschutz sollen den Alltag erleichtern. Anwohner und Pendler erleben den Baustellenalltag – und hoffen auf pünktliche Rückkehr der Züge.

Lesezeit 3 Minuten
Da sage noch einer, die Deutsche Bahn sei nicht kundenfreundlich: Züge gab es am Freitag am Bad Hönninger Bahnhof zwar keine zu sehen, dafür durften 16 Interessierte dorthin, wo Fahrgäste normalerweise nichts verloren haben – hinter den Bauzaun. Zum „Tag der Schiene“ gewährte die Bahn einen Einblick in eine Baustelle, die das Gesicht des Bahnhofs deutlich verändern soll.
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