Bahnhof in Bad Hönningen Wo sonst die Züge rollen, durften jetzt Besucher hin Jörg Niebergall 20.09.2026, 17:00 Uhr

i Zum „Tag der Schiene“ gewährte die Bahn einen Einblick in eine Baustelle. DB-Projektleiter Simon Schreieck (vorn) erklärt den Führungsteilnehmern in Bad Hönningen, was geplant ist. Jörg Niebergall

Bad Hönningen bekommt einen grundlegend modernisierten Bahnhof: Aufzüge, höhere Bahnsteige und mehr Lärmschutz sollen den Alltag erleichtern. Anwohner und Pendler erleben den Baustellenalltag – und hoffen auf pünktliche Rückkehr der Züge.

Da sage noch einer, die Deutsche Bahn sei nicht kundenfreundlich: Züge gab es am Freitag am Bad Hönninger Bahnhof zwar keine zu sehen, dafür durften 16 Interessierte dorthin, wo Fahrgäste normalerweise nichts verloren haben – hinter den Bauzaun. Zum „Tag der Schiene“ gewährte die Bahn einen Einblick in eine Baustelle, die das Gesicht des Bahnhofs deutlich verändern soll.







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