Neuwied. Die Themen „Sauberkeit“ und „Sicherheit“ sind für viele Besucher von Neuwieds Innenstadt von großer Bedeutung. In Alltagsgesprächen oder in sozialen Medien sind immer wieder Beschwerden darüber zu hören, dass die Stadtverwaltung hier zu wenig tun würde. Regelmäßig fallen Aussagen wie „am Abend traue ich mich gar nicht mehr in die Stadt“.