Nach dem Brandbrief Wo Neuwieder Lehrer Verbesserungspotenzial sehen Ralf Grün 09.02.2026, 17:00 Uhr

i Die Lehrer am Neuwieder Rhein-Wied-Gymnasium sprechen sich dafür aus, dass Rechtschreibkompetenzen bereits von der ersten Klasse an gelegt werden sollen. Daniel Reinhardt. picture alliance / dpa

Eklatante Rechtschreibschwächen, mangelnde Möglichkeiten für die Förderung von Schülern und überlastete Lehrkräfte: Die Lehrer vom Neuwieder Rhein-Wied-Gymnasium haben in einem Brandbrief ihre Sicht auf die Lage im Gymnasium geschildert.

Schenken wir an dieser Stelle Wahlforschern Glauben, dann rangiert das Thema Bildung beim Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz ganz oben in der Rangliste. Neben einer Debatte rund um Sicherheit an Schulen haben Lehrer vom Neuwieder Rhein-Wied-Gymnasium noch eine weitere Debatte losgetreten.







Artikel teilen

Artikel teilen