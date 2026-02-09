Eklatante Rechtschreibschwächen, mangelnde Möglichkeiten für die Förderung von Schülern und überlastete Lehrkräfte: Die Lehrer vom Neuwieder Rhein-Wied-Gymnasium haben in einem Brandbrief ihre Sicht auf die Lage im Gymnasium geschildert.
Lesezeit 3 Minuten
Schenken wir an dieser Stelle Wahlforschern Glauben, dann rangiert das Thema Bildung beim Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz ganz oben in der Rangliste. Neben einer Debatte rund um Sicherheit an Schulen haben Lehrer vom Neuwieder Rhein-Wied-Gymnasium noch eine weitere Debatte losgetreten.