Restaurants und Supermärkte Wo man in und um Neuwied gut osteuropäisch essen kann Viktoria Schneider 24.09.2026, 10:00 Uhr

i Der Borschtsch, eigentlich ein ukrainisches Gericht, erfreut sich auch in anderen Ländern Osteuropas großer Beliebheit. In Deutschland findet man dagegen nur wenige Restaurants, die ihn anbieten. Johannes Eisele. picture alliance / Johannes Eisele/dpa-_Zentralbild/dpa

Mit den Schaschlik-Cousins zieht ein russisches Lokal in den Kreis Neuwied, in dem die osteuropäische Küche eigentlich Mangelware ist. Wir haben uns auf die Suche nach Restaurants und Supermärkten gemacht, die Produkte aus dieser Region anbieten.

Schaschlik, Borschtsch oder Blinis: Wer osteuropäische Küche mag, muss oft schauen, wo es ein passendes Restaurant oder einen geeigneten Supermarkt gibt. Nachdem in Neuwied die „Schaschlik-Cousins“ kürzlich einen Imbiss eröffnet haben, ist der Kreis um ein russisches Lokal reicher geworden.







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