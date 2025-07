Wo kann der Limes in Neuwied heute bestaunt werden?

Auf der einen Seite die Römer, auf der anderen die Germanen: Vor rund 2000 Jahren trennte der Limes die zwei Völker voneinander. Ein Teil des langen Schutzwalls führte auch durch Neuwied. An diesen Orten kann man ihn heute noch besichtigen.

Hier lagen die römischen Soldaten über Jahrhunderte auf der Lauer, immer wachsam, immer bereit. Nördlich des Limes drohte ihnen die Gefahr durch Germanenstämme. Der Grenzwall, der das Reich schützen sollte, verlief über vier Bundesländer, vom Rhein bis zur Donau. Neuwied besitzt mit rund 18 Kilometern den größten Teil dieses historischen Erbes in Rheinland-Pfalz. Wir haben uns angeschaut, wo genau der Limes heute noch bestaunt werden kann und wie er gepflegt wird.

Schlechte Karten für weiteren Welterbetitel?

Seit dem Jahr 2005 kann sich ein Teilabschnitt des Gesamtwalls, der Obergermanisch-Rätische Limes, Unesco-Weltkulturerbe nennen. Doch für die Stadt Neuwied als solche reicht es wohl eher nicht für einen weiteren Titel, obwohl viele Kulturdenkmäler dort zu finden sind. Das Problem sind strenge Auflagen für die Vergabe dieses Zertifikats, teilte Sarah Heil, Pressesprecherin des rheinland-pfälzischen Innenministeriums, unserer Zeitung mit.

„Um anerkannt zu werden, muss man zunächst in die Tentativliste Deutschlands aufgenommen werden, und darüber entscheidet die Kultusministerkonferenz“, so Heil. Dazu würden noch zahlreiche Anträge und Verfahren auf die Stadt zukommen . Aus Sicht des Ministeriums erscheinen Bemühungen um eine weitere Anerkennung der ganzen Stadt als Unesco-Welterbe daher nicht als erforderlich oder zielführend.

Egal, ob Neuwied diesen Schritt nun gehen möchte oder nicht: Viele Bürger wissen gar nicht, wo der Limes, der den Titel ja bereits hat, überhaupt verläuft. Dabei hat die Stadt viele Schätze zu bieten, betont Adolf Zils, Mitbegründer der Bürgergemeinschaft Pro-Heimbach-Weis, die sich der Pflege und dem Schutz des Grenzwalls verpflichtet hat. Um das Kastell Anhausen-Heimbach würden etwa andere Städte entlang des Limes Neuwied beneiden, sagt der 85-Jährige.

Das Kastell diente als Militärlager, dort wurden Legionäre zur Grenzsicherung stationiert. Heute erinnern nur noch Erdhügel, einige Steine und die Reste eines Brunnens an die Nutzung aus Römerzeiten. Pfeiler aus Holz sollen außerdem die früheren Grenzen andeuten. Das Bauwerk wird ergänzt vom Wachposten 1/41, der sich nur wenige Meter neben dem Kastell befindet. Dort wurden einige der Legionäre eingesetzt.

i Auf dem zugeschütteten östlichen Turm des Wachpostens 1/43 errichte das Limes-Team im Jahr 2008 eine Rekonstruktion der ursprünglichen Grundmauern. Leo Evers/Bürgergemeinschaft Pro-Heimbach-Weis

Vom Kastell im Stadtteil Heddesdorf ist heute nicht mehr viel übrig. Lediglich Teile der Mauer stehen noch nahe der Geschwister-Scholl-Schule. Es wurde in späteren Jahren vom Kastell in Niederbieber abgelöst, das sich näher am Limes befand. Von diesem Bauwerk blieben immerhin noch die Grundmauern stehen, und das sind nicht wenige. Zudem sind dort auch die Reste eines öffentlichen Bades zu finden. Eine Besonderheit, denn normalerweise lagen diese außerhalb des Lagers.

Neben den drei Kastellen befinden sich im Neuwieder Stadtgebiete viele kleine Wachposten. Sie standen im Abstand von 300 bis 1000 Metern voneinander und kommunizierten unter anderem durch Rauchsignale. Einer davon, die Nummer 1/43, ist ein besonderes Herzensprojekt der Bürgergemeinschaft und ihrem sogenannten Limes-Team. Dort stand früher ein Holzturm, der später durch einen Steinturm ersetzt wurde. Als dieser ebenfalls baufällig wurde, bauten die Römer einen zweiten Turm. Beide gerieten mit der Zeit in Vergessenheit und lagen bis vor Kurzem sogar offen – die Reichslimeskommission hatte sie bei einer Grabung Ende des 18. Jahrhunderts vermutlich beschädigt.

Vom Kastell Heddesdorf blieben nur noch wenige Teile der ursprünglichen Mauer erhalten. Viktoria Schneider Der Verein Niederbieberer Bürger betreut heute die Anlage des Kastells. Viktoria Schneider Die Grundmauern des Kastells in Niederbieber sind noch übrig geblieben. Viktoria Schneider Das Kastell Niederbieber beherbergte auch ein öffentliches Bad. Viktoria Schneider Am Kastell Anhausen-Heimbach sind noch Reste eines Brunnens erhalten. Viktoria Schneider Das Kastell Anhausen-Heimbach stammt vermutlich aus der Herrschaftszeit von Kaiser Commodus (176 bis 192. n. Chr.). Viktoria Schneider Der Wachposten 1/43 bestand zunächst aus einem Holzturm, der später an anderer Stelle durch einen Steinturm ersetzt wurde. Dieser wurde an der früheren Stelle wieder aufgebaut. Viktoria Schneider Das Limes-Team der Bürgergemeinschaft Pro-Heimbach-Weis kümmerte sich um die Rekonstruktion der originalen Grundmauern des Wachpostens 1/43. Viktoria Schneider 1 / 8

Um das Bauwerk für die Nachwelt zu erhalten, entschied sich das Limes-Team zusammen mit der Archäologischen Denkmalpflege Koblenz dazu, die beiden Türme zunächst zu vermessen und dann zuzuschütten. Da, wo vorher der östliche Turm stand, errichteten sie dann im Jahr 2008 eine Rekonstruktion der ursprünglichen Grundmauern. Dafür nutzten sie sogar die originalen Steine.

Nicht alle Wachposten sind so gut erhalten wie im Heimbach-Weiser Wald. Weitere Türme gibt es zum Beispiel auf dem Wingertsberg (WP 1/37), Harmorgenberg (WP 1/48) oder am Burghoffeld (WP 1/45). Manche sind hinter Gebüschen versteckt und für Besucher nicht gut zugänglich . Adolf Zils findet das schade. Er würde sich wünschen, wenn die Stadt mehr für den historischen Schutzwall werben würde. „Es ist ein tolles Gefühl, hier zu stehen, wo die Römer auch standen, wenige Jahrzehnte nach der Geburt Jesus“, schwärmt der 85-Jährige.

Die Pflege der historischen Bauwerke übernimmt das Limes-Team, sagt Zils, zumindest in Heimbach-Weis. Die Mitglieder kümmerten sich etwa um die Bänke und Schutzhütten. Der Vereinsgründer selbst engagiert sich ebenfalls noch, auch wenn er den Vorsitz schon vor Jahren abgegeben hat. Jeden Tag schaut er im Wald nach dem Rechten. Auch, wenn er das gern macht, findet er: „Das sollte eigentlich die Stadt machen.“ Schon seit Jahren gibt es Forderungen von Einwohnern und Hobbyhistorikern, diesen geschichtlichen Schatz mehr in den Vordergrund zu stellen.