„Schottern, schottern, schottern“: Auf den ersten Blick wirkt der Werbeslogan für die vier neuen Gravelbike-Routen im Wiedtal und im Rengsdorfer Land ein wenig ungewöhnlich. Und doch steht er stellvertretend für alles, was Gravelbiker glücklich macht. Denn es ist gerade die abwechslungsreiche Abfolge unterschiedlicher Untergründe – neben ruckeligen Wirtschaftswegen auch gern Wald- und Wiesenflächen, wenig befahrene Nebenstraßen oder asphaltierte Radwege –, die das Outdoorerlebnis perfekt machen.

Florian Fark, Geschäftsführer des Touristik-Verbands Wiedtal, sprach mit unserer Zeitung über die Entstehung der Strecken und über ihre Bedeutung für die Region. „Gravelbikes sind seit einigen Jahren der Trend im Fahrradgeschäft. Es handelt sich um geländegängige Rennräder mit breiter, grober Bereifung, meist 12 bis 13 Gängen, ohne Federung und Motor“, erläutert Fark. „Sie sind auf nahezu allen Untergründen und vor allem auf längeren Strecken gut einsetzbar. Gravelbiker bevorzugen breite Forst- und Schotterwege und Strecken mit wenig Wurzelpassagen. Die Bikes sind eigentlich der Einstieg ins etwas rustikalere Fahrgefühl jenseits der klassischen Radwege.“

So lief die Streckenabstimmung ab

Die steigende Beliebtheit der Räder habe nun zur Ausarbeitung der vier Rundtouren im Wiedbachtal und im Rengsdorfer Land geführt. „Neben der Streckenfindung standen Abstimmungsgespräche mit den Ortsgemeinden, den zuständigen Revierförstern von Landesforsten im Forstamt Dierdorf, der fürstlich-wiedischen Forstverwaltung und den Jagdpächtern im Hegering Rengsdorf-Waldbreitbach an. Auch Versicherungsfragen waren zu klären“, berichtet Fark. Der Westerwald Touristik-Service mit Geschäftsführerin Maja Büttner sei ebenfalls eingebunden gewesen, da das Thema Gravel auch in der neuen Tourismusstrategie Westerwald eine Rolle spiele.

Die Routen mit den Namen „WiedHeights“, „Sechs-Bäche-Tour“, „Holy Gravel!“ und „Schottern durchs Rengsdorfer Land“ habe man mit Längen zwischen 30 und 50 Kilometern bewusst kürzer gehalten. „Es handelt sich um vorhandene Wege, die vernetzt wurden, und die wir nicht neu beschildern. Die GPX-Tracks sind über unsere Website www.wiedtal.de, bei Outdooractive, Komoot und Strava zu finden. Die Routen können ideal zu Bike-Packing-Touren kombiniert werden, enthalten ordentliche Höhenmeter und sind auch für E-Mountainbiker geeignet“, erläutert Fark.

„Eine Radservicestation folgt im Herbst in Roßbach.“

Florian Fark, Geschäftsführer des Touristik-Verbands Wiedtal

„Gravelbiker sind eine eher jüngere, ganzjährig aktive Zielgruppe, die Rahmenprogramme und Events sucht und regionale Gastronomie bevorzugt. Wir freuen uns deshalb, dass das Hotel zur Post in Waldbreitbach, der Gasthof Paganetti’s in Verscheid und Camping Wiedhof in Waldbreitbach als erste Übernachtungspartner bereits buchbare Pauschalen anbieten. Eine Radservicestation folgt im Herbst in Roßbach.“

Florian Fark hat zum Schluss noch eine gute Nachricht: „Wir sind mit diesem Projekt gerade für den rheinland-pfälzischen Tourismuspreis in der Kategorie Innovation des Jahres nominiert worden und gehören damit zu den Top 3.“