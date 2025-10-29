Heimathaus wird geschlossen Wo gibt es nach Dezember Veranstaltungen in Neuwied? Rainer Claaßen 29.10.2025, 13:00 Uhr

i Das Heimathaus, die Stadthalle von Neuwied, schließt nach dem 31. Dezember. Was ist mit Veranstaltungen, die danach stattfinden? Jörg Niebergall

Das Heimathaus wird geschlossen, ein temporärer Ersatz ist am Entstehen - aber: Bis die neue Halle eröffnet wird, gibt es eine Lücke von mehreren Monaten. Wir haben nachgefragt, was mit den Veranstaltungen ist, die in dieser Zwischenzeit stattfinden.

Das Neuwieder Heimathaus schließt am 31. Dezember. Bis die mobile Halle, die als Interimslösung derzeit in der Nähe des Bahnhofs entsteht, für Veranstaltungen genutzt werden kann, werden aber mit Sicherheit noch ein paar Monate vergehen. Einen konkreten Eröffnungstermin können die Stadtwerke Neuwied als Bauherrin jedenfalls noch nicht angeben.







