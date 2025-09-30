Notruf hat Arbeit aufgenommen Wo Frauen in Neuwied bei sexueller Gewalt Hilfe finden 30.09.2025, 06:00 Uhr

i Die Fachfrauen Katrin Weiland und Henrike Schön vom Frauennotruf Neuwied in den schönen, neuen Räumen in der Augustastraße Maja Wagener

Frauen und Mädchen, die sexualisierte Gewalt erleben oder erlebt haben, finden seit 2025 auch im Kreis Neuwied eine Anlaufstelle: In der Augustastraße sitzt der Frauennotruf, wo erfahrene Fachleute Beratung, Begleitung und Unterstützung bieten.

„Wir haben so ein Glück gehabt“, freut sich Katrin Weiland, Geschäftsführerin des Vereins Frauen gegen Gewalt in Westerburg, während sie durch die hellen Büros und den großen Konferenzraum mit den neuen, modernen Büros im Erdgeschoss des Gebäudes der Augustastraße 39 in Neuwied führt.







Artikel teilen

Artikel teilen