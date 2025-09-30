Frauen und Mädchen, die sexualisierte Gewalt erleben oder erlebt haben, finden seit 2025 auch im Kreis Neuwied eine Anlaufstelle: In der Augustastraße sitzt der Frauennotruf, wo erfahrene Fachleute Beratung, Begleitung und Unterstützung bieten.
„Wir haben so ein Glück gehabt“, freut sich Katrin Weiland, Geschäftsführerin des Vereins Frauen gegen Gewalt in Westerburg, während sie durch die hellen Büros und den großen Konferenzraum mit den neuen, modernen Büros im Erdgeschoss des Gebäudes der Augustastraße 39 in Neuwied führt.