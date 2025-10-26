Events mit Grusel-Faktor Wo es in und um Neuwied an Halloween besonders spukt 26.10.2025, 10:00 Uhr

i Mit Süßem oder Saurem wird an Halloween das Ende der Ernte und der Beginn der Wintermonate gefeiert – auch im Kreis Neuwied stehen am 31. Oktober mehrere Veranstaltungen an. Jonas Walzberg/picture alliance/dpa

Der Totenwelt ganz nah: Am 31. Oktober feierten die Kelten das Ende der Ernte und ehrten die Verstorbenen. Heute geht es an Halloween mehr um den Spaß am Gruseln und Erschrecken. Im Kreis Neuwied versprechen gleich mehrere Events das große Grauen.

Süßes oder Saures! Die beliebte Tradition aus den Vereinigten Staaten ist schon lange nach Deutschland geschwappt. Als Hexe oder Geist verkleidet, streifen Kinder und Jugendliche an Halloween durch die Straßen, und auch die Erwachsenen lassen sich das Feiern nicht entgehen.







