Akku leer, Pedale schwer: Damit das den Radfahrern im Kreis Neuwied nicht passiert, gibt es mittlerweile Dutzende von Ladestationen für E-Bikes. Wo sich diese genau befinden, haben wir bei einer kleinen Recherche herausgefunden.
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Sommerzeit ist Fahrradzeit. Doch auf den Straßen sind längst nicht mehr nur die „klassischen“ Drahtesel zu finden. E-Bikes, also elektrisch angetriebene Fahrräder, werden immer beliebter. Mithilfe eines Akkus unterstützen sie den Fahrer beim Radeln, müssen aber auch regelmäßig aufgeladen werden.