Ladestationen in der Region
Wo E-Bike-Fahrer im Kreis Neuwied Strom tanken können
Damit Radlern beim Strampeln nicht der Strom ausgeht, gibt es mittlerweile viele E-Bike-Stationen in Deutschland – auch in unser
Damit Radlern beim Strampeln nicht der Strom ausgeht, gibt es mittlerweile viele E-Bike-Stationen in Deutschland – auch in unserer Region.
Tobias Hase (Symbol). picture alliance/dpa/dpa-tmn

Akku leer, Pedale schwer: Damit das den Radfahrern im Kreis Neuwied nicht passiert, gibt es mittlerweile Dutzende von Ladestationen für E-Bikes. Wo sich diese genau befinden, haben wir bei einer kleinen Recherche herausgefunden.

Lesezeit 2 Minuten
Sommerzeit ist Fahrradzeit. Doch auf den Straßen sind längst nicht mehr nur die „klassischen“ Drahtesel zu finden. E-Bikes, also elektrisch angetriebene Fahrräder, werden immer beliebter. Mithilfe eines Akkus unterstützen sie den Fahrer beim Radeln, müssen aber auch regelmäßig aufgeladen werden.

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