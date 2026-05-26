Ladestationen in der Region Wo E-Bike-Fahrer im Kreis Neuwied Strom tanken können Viktoria Schneider 26.05.2026, 15:00 Uhr

i Damit Radlern beim Strampeln nicht der Strom ausgeht, gibt es mittlerweile viele E-Bike-Stationen in Deutschland – auch in unserer Region. Tobias Hase (Symbol). picture alliance/dpa/dpa-tmn

Akku leer, Pedale schwer: Damit das den Radfahrern im Kreis Neuwied nicht passiert, gibt es mittlerweile Dutzende von Ladestationen für E-Bikes. Wo sich diese genau befinden, haben wir bei einer kleinen Recherche herausgefunden.

Sommerzeit ist Fahrradzeit. Doch auf den Straßen sind längst nicht mehr nur die „klassischen“ Drahtesel zu finden. E-Bikes, also elektrisch angetriebene Fahrräder, werden immer beliebter. Mithilfe eines Akkus unterstützen sie den Fahrer beim Radeln, müssen aber auch regelmäßig aufgeladen werden.







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