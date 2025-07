Am 2. Juli herrschte im Kreis Neuwied eine Temperatur von um die 35 Grad Celsius. Besonders in den Stadtkernen heizte es sich sehr stark auf. Eine Karte stellt die Hitzebetroffenheit im Kreis dar und kann als wichtige Datengrundlage dienen.

Gerade eng bebaute Stadtbereiche heizen sich an heißen Tagen schnell auf. Die Hitze staut sich dann an manchen Orten besonders und belastet die Menschen sehr, es treten etwa bei älteren Bürgern vermehrt Kreislaufprobleme auf. Deshalb kommen im Zuge des fortschreitenden Klimawandels immer wieder Forderungen auf, Städte hitzeverträglicher und grüner zu gestalten, um auf natürliche Weise Abkühlung zu schaffen.

Auf dem Klimaschutzportal des Kreises Neuwied zeigt die Karte der Hitzebetroffenheit von Wohngebäuden detailliert auf, welche Areale in der Stadt Neuwied und den Ortsgemeinden des Kreises vor allem schnell kritisch werden. Auf Anfrage erklärt Thomas Herschbach, Pressesprecher der Kreisverwaltung, wie die Karte zu verstehen und zu interpretieren ist und welchen Mehrwert sie bieten kann. Sie kann helfen, Aufschluss über Hitzehotspots zu geben und die Bevölkerung anhand der Datengrundlage besser zu versorgen.

Auch soziale Einrichtungen berücksichtigt

i Schulen wie das Martin-Butzer-Gymnasium in Dierdorf zählen zur sensiblen Infrastruktur. Lars Tenorth

Aus der Vogelperspektive wird erwartungsgemäß deutlich, dass die Hitzebetroffenheit in den Innenstadtbereichen der Ortsgemeinden im Kreis und insbesondere der Stadt Neuwied besonders groß ist. In dieser Karte sind räumlich abgegrenzte Bereiche mit Wohnnutzung, fachspezifisch Klimatope genannt, dargestellt. „Diese Bereiche können zum Beispiel die mikroklimatischen Bedingungen in einer dicht bebauten und hochversiegelten Innenstadt anzeigen oder andererseits diejenigen eines grünen Stadtrands“, sagt Herschbach.

So ballt sich die Hitze in der Deichstadt unter anderem nah am Rhein rund um die Kirchstraße. Dabei wird die Betroffenheit der Bevölkerung durch Hitze farblich gekennzeichnet in fünf Stufen: von sehr gering bis sehr stark. Je dunkler ein Klimatop eingefärbt ist, desto hitzebetroffener ist es. Auch ist die sensible Infrastruktur, dazu zählen unter anderem Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen oder auch Altenheime, farblich markiert. Dort halten sich also besonders vulnerable und hitzesensible Personengruppen auf – wie Kinder oder ältere Menschen.

Wie stark ist die Bevölkerung in den Wohngebieten betroffen

„Die von uns erarbeitete Karte stellt dar, wie stark die Bevölkerung in Wohngebieten von Hitze betroffen ist. Um das zu ermitteln, konnten wir zum ersten Mal nicht nur die mittleren Oberflächentemperaturen aus Satellitendaten in den Siedlungsgebieten und der sensiblen Infrastruktur/Einrichtungen, sondern auch die Bevölkerungsdichte aus neuen Zensusdaten miteinander verschneiden und verrechnen“, erklärt Thomas Herschbach.

„Wir erhalten somit Aufschluss über besonders hitzegefährdete Bereiche, die eventuell auch Mehrbelastungen für die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger nach sich ziehen.“

Thomas Herschbach, Pressesprecher der Neuwieder Kreisverwaltung, über die wichtige Veranschaulichung durch die Karte

Weiterhin führt er an, dass diese Verschneidungen zeigen, wo sich Wohnbereiche befinden, in denen viele Menschen leben und/oder sensible Einrichtungen vorhanden sind und es sehr heiß werden kann. „Wir erhalten somit Aufschluss über besonders hitzegefährdete Bereiche, die eventuell auch Mehrbelastungen für die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger nach sich ziehen.“

Gerade in diesen Bereichen könne es häufiger zu hitzebedingten Beeinträchtigungen kommen. Hier führt Herschbach beispielhaft alleinstehende Senioren an, die nicht immer an eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung denken würden. „Soziale Einrichtungen, die sich in den Karten an diesen sogenannten Hotspots wiederfinden, steuern dem mit eigenen Aktionen bereits heute schon entgegen, stellen zum Beispiel Trinkwasser zur Verfügung und erinnern mit auffälligen Schildern“, sagt Herschbach. Und er bringt die Bedeutung auf den Punkt: „Für den Bevölkerungsschutz bedeutet das, dass mit dieser umfassenden Datengrundlage gezielter vorgesorgt werden kann.“

i Bürger können sich mithilfe der Karte zur Hitzebetroffenheit von Wohngebäuden unter anderem darüber informieren, welche Gebiete bei Hitze in der Neuwieder Innenstadt besonders kritisch zu bewerten sind. Jörg Niebergall

Die Karte stellt dar, was bereits angerissen wurde, nämlich, wo die Hitzebetroffenheit besonders in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden im Kreis und der Stadt Neuwied besonders groß ist. Herschbach fasst zusammen: „Die Ergebniskarte des Gegenwartsszenarios zeigt erwartungsgemäß die stärksten Betroffenheiten in den Orts- und Stadtkernen. Diese Konzentration ist vor allem auf eine höhere Baudichte und die damit verbundene stärkere Flächenversiegelung zurückzuführen, wodurch sich sogenannte urbane Hitzeinseln verstärkt ausbilden.“

Hitzekarte

Neben weiteren Karten ist die Karte, die die Hitzebetroffenheit von Wohngebäuden im Kreis Neuwied darstellt, online zu finden unter https://kreis-neuwied.klimaschutzportal.rlp.de/portal/klimawandelanpassung/workshop