Als der Neuwieder Bahnhof vor fast einem Jahr geschlossen wurde, kam das für alle Beteiligten sehr überraschend. Von einem Tag auf den anderen mussten neuen Räume gefunden werden.

Seither ist nach und nach Klarheit in die Sache gekommen: Das Gebäude, das nach dem Krieg wohl nicht mit der nötigen Sorgfalt erbaut wurde, drohte einzustürzen. Um niemanden zu gefährden, war eine schnelle Reaktion nötig. Dass seither allerdings in mehr als einem Jahr noch immer nichts Sichtbares geschehen ist, lässt sich nicht so leicht erklären.

Situation für Bahnreisende ist schwierig

Grundsätzlich hat die Bahn erklärt, dass ein neues Gebäude erstellt werden soll. Mit dem Baubeginn ist allerdings frühestens im kommenden Jahr zu rechnen. Für Bahnreisende, die in Neuwied starten, ankommen oder umsteigen, ist die Situation zudem oft problematisch. Nicht nur, dass es kein Gebäude mehr gibt, in dem bei schlechtem Wetter die Wartezeit überbrückt werden kann: Auch der Fahrkartenverkauf durch Personal der Bahn wurde längst eingestellt. Inzwischen fehlen auch die Fahrkartenautomaten.

Schon im Mai wurde vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Rheinland-Pfalz Nord eine befriedigende Lösung in Aussicht gestellt: Die ehemalige Filiale der Bäckereikette Geisen soll so umgebaut werden, dass darin wieder Bahnberatung und Ticketverkauf durch Mitarbeitende stattfinden kann.

Neues Fahrgastzentrum sollte im Juli kommen

Das sollte noch im Juni geschehen, später hieß es dann in einer Pressemeldung des SPNV: „In Neuwied wird das neue Fahrgastzentrum voraussichtlich im Laufe des Julis wieder eröffnet.“ Aktuell macht ein Blick durch die Schaufenster des Gebäudes allerdings wenig Hoffnung, dass dieser Termin eingehalten werden kann. Das hier zuvor untergebrachte Bistro wurde zwar zurückgebaut, ansonsten hat sich aber baulich nichts getan.

Eine Anfrage unserer Zeitung bei dem Unternehmen Transdev Vertrieb, das von der SPNV beauftragt wurde, blieb unbeantwortet. Ein weiteres Problem ist bei dem Gebäude offensichtlich: Mehrere Treppenstufen führen zu dem Eingang. Es erscheint unwahrscheinlich, dass sich hier kurzfristig ein barrierefreier Zugang realisieren lässt.

Dabei sind es besonders ältere Mitbürger, von denen viele Probleme mit dem Treppensteigen haben, die besonders auf Beratungsangebote und Verkaufsstellen mit Personal angewiesen sind. Die haben es am Neuwieder Bahnhof ohnehin nicht leicht.

„Ich habe selbst erlebt, wie die Änderung des Abfahrtgleises rechtzeitig vorher in der App angekündigt wurde“, erinnert sich Brigitte Neumann, Vorsitzende des Seniorenbeirats der Stadt Neuwied. „Eine Mitreisende, die diese App nicht nutzt, konnte ich so rechtzeitig informieren. Auf der Anzeigetafel wurde der Wechsel erst viel später angezeigt. Da hätte die Dame die Strecke vermutlich nicht mehr rechtzeitig geschafft“, fährt sie fort.

Probleme gerade für ältere Reisende

Auch auf die Lautsprecher-Durchsagen ist laut Neumann hier kein Verlass. „Wir haben uns mit diversen Beschwerden diesbezüglich schon an die Stadt gewendet und die Zusage erhalten, dass der Oberbürgermeister sich diesbezüglich persönlich einsetzt“, sagt Neumann. Doch auch der hat offensichtlich nur begrenzten Einfluss auf das Handeln der Bahn.

Auch für Menschen, die mit der Bahn-App vertraut sind, kann es Notwendigkeiten für direkte Beratung geben. Wer etwa eine Fahrpreiserstattung bei Verspätung erhalten will, muss dafür das entsprechende Formular einreichen. Und auch Buchungen von Reisen für größere Gruppen – etwa für einen Klassenausflug – lassen sich komplett digital nur schwer umsetzen.

Neuwied ist allerdings nicht die einzige Stadt, bei der es aktuell mit der Bahn-Beratung Probleme gibt. In einigen weiteren Städten der Region wurden die Beratungsstellen in die Hand von Transdev gegeben – und es kam in dem Zusammenhang laut SPNV zu vorübergehenden Schließungen. Wer also aktuell zur Beratung in benachbarte Städte – etwa Koblenz und Andernach – fährt, sollte sich vorab erkundigen, ob zumindest dieser Weg sich lohnt.