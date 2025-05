Der Gasthof Dreydoppel ist der älteste Gastbetrieb im 800-Seelen-Dorf Hümmerich. Seit dem Jahr 2022 wird er in fünfter Generation geführt. In diesem Jahr feiert der Gasthof sein 150-jähriges Jubiläum – ein Grund, zurückzublicken.

Im Jahr 1875 eröffnete Johann Philipp Dreydoppel sein Wirtshaus in Hümmerich. Im Dorf ist der Gasthof Dreydoppel bis heute unter dem Namen „Minches“ bekannt, dem Kosenamen von Dreydoppels Frau Wilhelmine. „Minches“ ist der älteste Gastbetrieb im heutigen 800-Seelen-Dorf nahe der A3. Im Zweiten Weltkrieg wurde dem Gasthof die Nähe zur Autobahn zum Verhängnis: Das Gast- und Familienhaus wurde im Jahr 1945 zerstört. Drei Jahre dauerte es bis zum Wiederaufbau. In den vergangenen Jahrzehnten wurde der Gasthof mehrmals erweitert, umgebaut und renoviert. Zwischen 1981 und 1992 war zwischenzeitlich sogar ein Lebensmittelgeschäft im Gebäude untergebracht.

„Es ist Familie. Das kann man nicht einfach wegschmeißen.“

Jens Dreydoppel, der im Jahr 2022 den Gasthof seiner Tanten übernahm

i Jens und Cornelia Dreydoppel betreiben seit dem Jahr 2022 in fünfter Generation den Gasthof Dreydoppel in Hümmerich. Mit ihren Kindern Ida und Oskar wächst die nächste Gasthof-Generation heran. Jens Dreydoppel

Seit dem Jahr 2022 führt die fünfte Generation Dreydoppel die Pension und Kneipe. Jens Dreydoppel (40) hat damals zusammen mit seiner Frau Cornelia (41) den Familienbetrieb von seinen beiden Tanten Gertrud und Rosemarie Dreydoppel (85 und 76) übernommen, die seit 1980 den Gasthof leiteten. Bereits sein Vater Robert hatte bis zu seinem Tod im Jahr 2000 den beiden Schwestern geholfen. Jens Dreydoppel packt seit seinem 16. Lebensjahr im Gasthof mit an. „Es ist Familie. Das kann man nicht einfach wegschmeißen“, erklärt Jens Dreydoppel seinen Einsatz für den Erhalt des Gasthofs. Hauptberuflich ist er in der IT-Branche tätig, seine Frau ist Ergotherapeutin. Doch wenn es den Gasthof nicht gegeben hätte, wäre Jens Dreydoppel wohl nicht zur Welt gekommen, denn seine Eltern hatten sich hier erst kennen- und später liebengelernt. „Meine Mutter war hier mit ihren Eltern über Jahre in Urlaub gefahren“, berichtet Jens Dreydoppel.

Früher kamen Gäste aus dem Ruhrgebiet in den Luftkurort

Stolz zeigt er einen Eintrag im Gästebuch vom 9. Mai 1971. Bill Ramsey, erfolgreicher Schlagersänger der 1960er-Jahre („Zuckerpuppe“ und „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“), kehrte an diesem Tag bei Dreydoppels ein. „Das Essen war wirklich prima! Herzlichen Dank und 3x Toi!!!“ schrieb der damals 40-Jährige in das Gästebuch und hinterließ eine signierte Autogrammkarte. Im Jahr 2021 verstarb der Deutsch-Amerikaner im Alter von 90 Jahren in Hamburg.

i Schlagersänger Bill Ramsey schrieb am 9. Mai 1971 in das Gästebuch der Familie Dreydoppel: "Das Essen war wirklich prima! Herzlichen Dank und 3x Toi!!!" Der damals 40 Jahre alte Star hinterließ zudem eine signierte Autogrammkarte. Daniel Dresen

Früher seien viele Gäste aus dem Ruhrgebiet in den Luftkurort Hümmerich gekommen, die dann bei Dreydoppels übernachteten. „Es gab Gäste, die 15 Jahre hintereinander bei uns in Urlaub waren. Es war für sie wie zu Hause“, erinnert sich Gertrud Dreydoppel. Die Pension nutzen heute vor allem Monteure oder Gäste von größeren Familienfeiern in Hümmerich, die von außerhalb anreisen.

„Den Frühschoppen, wie er früher war, gibt es nicht mehr. Der Mann geht nicht aus dem Haus, um der Frau die Küche zu überlassen, und dann erst zum Essen wieder zurückzukehren.“

Cornelia Dreydoppel über das veränderte Trinkverhalten

Nicht nur das Reise- sondern auch das Trinkverhalten hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. „Den Frühschoppen, wie er früher war, gibt es nicht mehr. Der Mann geht nicht aus dem Haus, um der Frau die Küche zu überlassen, und dann erst zum Essen wieder zurückzukehren“, sagt Cornelia Dreydoppel. Die fünfte Generation Dreydoppel versucht mit regelmäßigen Veranstaltungen wie einem Kneipen-Quiz, einem Brettspiele-Abend oder einem Handarbeitsstammtisch den Gasthof mit Leben zu füllen. Zu den Stammgästen der Kneipe zählen heute der Skatclub, der Nagelclub und der MGV Hümmerich, der hier seine Chorproben abhält. Gertrud und Rosemarie Dreydoppel sind froh, dass ihr Neffe den Betrieb am Laufen hält. Jens wiederum profitiert von der Erfahrung seiner beiden Tanten, gerade wenn es um die Bierbestellungen für größere Gesellschaften geht.

i Neffe Jens Dreydoppel hat mit seiner Frau Cornelia den Gasthof Dreydoppel in Hümmerich von seinen beiden Tanten Rosemarie (links) und Gertrud Dreydoppel übernommen. Daniel Dresen

Jubiläumsfest am 14. Juni an der Friedrichstraße

Das 150-jährige Jubiläum des Gasthofs Dreydoppel wird am Samstag, 14. Juni, mit einem kleinen Dorffest in der Friedrichstraße begangen. Von 10 bis 12 Uhr wird zum traditionellen Frühschoppen mit musikalischer Untermalung des MGV Hümmerich eingeladen. Zwischen 15 und 17 Uhr gibt es Kinderunterhaltung mit einer Hüpfburg und Livemusik der Junior Concert Band MBG. Außerdem werden Kaffee und Kuchen gereicht. Ab 18 Uhr spielen die Bands Mad Little Doggie und Groove XS. „Es ist für die Leute im Dorf. Wir wollen uns hier treffen und zusammen feiern“, erklärt Cornelia Dreydoppel.