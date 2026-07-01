Public Viewing
WM-Aus für Deutschland – und fürs Rudelgucken in Unkel
Public Viewing war in Unkel nicht möglich - hat sich für Deutschlandfans jetzt aber ohnehin erledigt.
Public Viewing war in Unkel nicht möglich - hat sich für Deutschlandfans jetzt aber ohnehin erledigt.
Christoph Reichwein. picture alliance/dpa

Der Gesetzgeber erlaubt bei der WM für Public Viewing Ausnahmen bei der Nachtruhe. Aber: In Unkel forderten Anwohner die Einhaltung der Nachtruhe ein – und ein Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung wurde ohnehin nicht gestellt. 

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Fußball-Fans in Köln hatten gut Lachen – zumindest, bevor die deutsche Nationalmannschaft bei der WM schon im Sechzehntelfinale aus dem Wettbewerb geflogen ist. Die Stadt erlaubte wie andere Kommunen ein Public Viewing nach 22 Uhr für alle deutschen Spiele.

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