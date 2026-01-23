Gewerbeflächen sind gefragt Wirtschaft in Neuwied begrüßt Friedrichshof-Erweiterung Viktoria Schneider 23.01.2026, 15:00 Uhr

i Im Gewerbegebiet Friedrichshof sollen sich nach Plan vor allem technologie-, maschinenbau- und pharmaorientierte Unternehmen ansiedeln. IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting sieht darin eine Chance für die Region. Jörg Niebergall

Mehr Gewerbeflächen werden im Kreis Neuwied händeringend gesucht. Kommt nun mit der angedachten Erweiterung des Gewerbegebiets Friedrichshof die langersehnte Lösung? Das sagen die Industrie- und Handelskammer und die Wirtschaftsförderung der Stadt.

Nachdem die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes Investitionskredite für die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Friedrichshof bewilligt hat, kann es bald an die Vermarktung gehen. Wie reagieren die Unternehmen in der Region auf die Ankündigung?







Artikel teilen

Artikel teilen