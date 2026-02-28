Wahlcheck im Kreis Neuwied
Wirtschaft: Auf dem Weg zum Bürokratieabbau?
Viele Unternehmen – auch im Neuwieder Industriegebiet Distelfeld – wünschen sich sicherlich einen Bürokratieabbau.
Jörg Niebergall

Auch die Wirtschaft im Kreis Neuwied muss mit schwierigen Rahmenbedingungen klarkommen. Unter anderem wird zu hoher Bürokratieaufwand als Hürde genannt. Unsere Zeitung fragte die Bewerber für die Landtagswahl nach ihren „Rezepten“.

Die heimische Wirtschaft blickt gegenwärtig noch recht optimistisch in die Zukunft. Das geht zumindest aus veröffentlichten Quartalsberichten der Industrie- und Handelskammer hervor. Gleichwohl dringen aber immer wieder Kritik und Hilferufe aus der Wirtschaft an die Öffentlichkeit.

Kreis NeuwiedWK 3 – Linz am Rhein/Rengsdorf

