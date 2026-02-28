Auch die Wirtschaft im Kreis Neuwied muss mit schwierigen Rahmenbedingungen klarkommen. Unter anderem wird zu hoher Bürokratieaufwand als Hürde genannt. Unsere Zeitung fragte die Bewerber für die Landtagswahl nach ihren „Rezepten“.
Die heimische Wirtschaft blickt gegenwärtig noch recht optimistisch in die Zukunft. Das geht zumindest aus veröffentlichten Quartalsberichten der Industrie- und Handelskammer hervor. Gleichwohl dringen aber immer wieder Kritik und Hilferufe aus der Wirtschaft an die Öffentlichkeit.