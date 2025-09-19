Gaststätte zu verkaufen
Wirt will „Zur Dorfschänke“ in Hardert schließen
Nach fast 40 Jahren hinter der Theke will Wirt Hans-Peter Berg die Gasthof-Pension "Zur Dorfschänke" in Hardert zum Ende des Jahres schließen.
Justin Buchinger

Nach fast 40 Jahren hinter der Theke der Gasthof-Pension „Zur Dorfschänke“ will Wirt Hans-Peter Berg die Schürze an den Nagel hängen. Was mit der Kneipe passiert, ist noch unklar. 

Lesezeit 2 Minuten
Urig und gesellig ist der Thekenraum der Gasthof-Pension „Zur Dorfschänke“ in Hardert. Seit fast 40 Jahren steht Hans-Peter Berg hinter dem Tresen, aber nun will der 76-Jährige die Gaststätte zum Ende des Jahres schließen.Der Tag beginnt frühmorgens für den Wirt, mit Frühstück für die Pensionsgäste der vier Doppelzimmer.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGastronomie

Top-News aus der Region