Gaststätte zu verkaufen Wirt will „Zur Dorfschänke“ in Hardert schließen 19.09.2025, 10:00 Uhr

i Nach fast 40 Jahren hinter der Theke will Wirt Hans-Peter Berg die Gasthof-Pension "Zur Dorfschänke" in Hardert zum Ende des Jahres schließen. Justin Buchinger

Nach fast 40 Jahren hinter der Theke der Gasthof-Pension „Zur Dorfschänke“ will Wirt Hans-Peter Berg die Schürze an den Nagel hängen. Was mit der Kneipe passiert, ist noch unklar.

Urig und gesellig ist der Thekenraum der Gasthof-Pension „Zur Dorfschänke“ in Hardert. Seit fast 40 Jahren steht Hans-Peter Berg hinter dem Tresen, aber nun will der 76-Jährige die Gaststätte zum Ende des Jahres schließen.Der Tag beginnt frühmorgens für den Wirt, mit Frühstück für die Pensionsgäste der vier Doppelzimmer.







