Nach fast 40 Jahren hinter der Theke der Gasthof-Pension „Zur Dorfschänke“ will Wirt Hans-Peter Berg die Schürze an den Nagel hängen. Was mit der Kneipe passiert, ist noch unklar.
Lesezeit 2 Minuten
Urig und gesellig ist der Thekenraum der Gasthof-Pension „Zur Dorfschänke“ in Hardert. Seit fast 40 Jahren steht Hans-Peter Berg hinter dem Tresen, aber nun will der 76-Jährige die Gaststätte zum Ende des Jahres schließen.Der Tag beginnt frühmorgens für den Wirt, mit Frühstück für die Pensionsgäste der vier Doppelzimmer.