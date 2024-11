Nutztierrisse häufen sich Wird „Problemwolf“ GW1896m zum Abschuss freigegeben? Michael Fenstermacher

Daniel Rühle 26.11.2024, 14:17 Uhr

i Dem Wolf geht es in der Region vermutlich an den Kragen. Wie der Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mitteilt, prüft das Land derzeit einen Abschuss des "Problemwolfs" GW1986m des Leuscheider Rudels, der seit Jahren vor allem in den Verbandsgemeinden Asbach und Altenkirchen-Flammersfeld sowie im Rhein-Sieg-Kreis Spuren hinterlässt. dpa

Dezidierte Wolfsgegner fordern es schon seit Jahren, nun könnte es Realität werden. Laut Informationen unserer Zeitung prüft man einen Abschuss des „Problemwolfs“ GW1896m, der seit Jahren für Dutzende Nutztierrisse in der Region verantwortlich ist.

Er ist kein Unbekannter. Viele Menschen in der Region kennen seinen Namen, obwohl sie ihm noch nie begegnet sind. Die Rede ist vom Rüden des Leuscheider Wolfsrudels, GW1896. Das Raubtier, das in den vergangenen Jahren für Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte Nutztierrisse in der Region verantwortlich ist.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen