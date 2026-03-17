Am vergangenen Wochenende hatte eine neue Veranstaltung auf dem Marktplatz Premiere – im nächsten Jahr ist direkt die nächste Auflage geplant. Der frühe Termin ist dabei gesetzt, um nicht mit anderen Veranstaltungen zu kollidieren.
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Das Frühlingsfest auf dem Marktplatz am vergangenen Wochenende hat nach einem eher unglücklichen Auftakt versöhnlich geendet: Nachdem am Freitag und Samstag bei Kälte und Regen nur wenige Menschen den Weg zu den verschiedenen Ständen gefunden hatten, lockte der sonnige Sonntag dann doch noch viele Besucher an.