Premiere am Wochenende
Wird Frühlingsfest eine „neue Tradition“ in Neuwied?
Als am Sonntag die Sonne herauskam, nutzten viele Neuwieder noch die Gelegenheit, um das neue Frühlingsfest auf dem Marktplatz z
Als am Sonntag die Sonne herauskam, nutzten viele Neuwieder noch die Gelegenheit, um das neue Frühlingsfest auf dem Marktplatz zu feiern. Im kommenden Jahr soll es direkt weitergehen.
Rainer Claaßen

Am vergangenen Wochenende hatte eine neue Veranstaltung auf dem Marktplatz Premiere – im nächsten Jahr ist direkt die nächste Auflage geplant. Der frühe Termin ist dabei gesetzt, um nicht mit anderen Veranstaltungen zu kollidieren.

Lesezeit 1 Minute
Das Frühlingsfest auf dem Marktplatz am vergangenen Wochenende hat nach einem eher unglücklichen Auftakt versöhnlich geendet: Nachdem am Freitag und Samstag bei Kälte und Regen nur wenige Menschen den Weg zu den verschiedenen Ständen gefunden hatten, lockte der sonnige Sonntag dann doch noch viele Besucher an.

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