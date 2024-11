Verkehrsberuhigung im Ort Wird Buchholzer Hauptstraße teilweise 30er-Zone? Simone Schwamborn 22.11.2024, 12:00 Uhr

i Die Ortsdurchfahrt in Buchholz soll zwischen "Am Lagerplatz" und "Alte Schule" zu einer 30er-Zone werden. Das möchte der Gemeinderat nun prüfen lassen, obwohl es sich um eine klassifizierte Landesstraße handelt. Heinz-Werner Lamberz

In Buchholz war es ein Kampf, einen Zebrastreifen auf die Ortsdurchfahrt, eine sogenannte klassifizierte Straße des Landes, zu bekommen. Nun will man im Rat einen Schritt weitergehen und die Hauptstraße zur Tempo-30-Zone machen. Geht das überhaupt?

Mit der im Herbst in Kraft getretenen Änderung der Straßenverkehrsordnung sollen Kommunen mehr Möglichkeiten eingeräumt werden, Tempo-30-Zonen auszuweisen. Von der Möglichkeit will auch die Ortsgemeinde Buchholz Gebrauch machen. Auf Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, SPD und FDP will die Ortsgemeinde nun prüfen lassen, ob die Einrichtung einer Tempo-30-Zone umgesetzt werden kann.

