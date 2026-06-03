Bald finden die VG-Tage von Rengsdorf-Waldbreitbach statt. Peggy Stüber vom Wirtschaftsforum und VG-Bürgermeister Pierre Fischer haben mit unserer Zeitung über die Vorbereitungen gesprochen und worauf sich Besucher besonders freuen können.
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Unter dem Motto „Wir sind Rengsdorf-Waldbreitbach“ finden am 20. und 21. Juni die Verbandsgemeinde-Tage der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach statt. „In dieser Form ist die Idee neu“, erklärt Peggy Stüber, Vorsitzende des Wirtschaftsforums.