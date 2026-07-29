Rock the Forest in Rengsdorf „Wir sind noch nicht an der Kapazitätsgrenze“ Justin Buchinger 29.07.2026, 06:00 Uhr

i 1000 Musikfans haben am Freitag in Rengsdorf gefeiert. Jörg Niebergall

Tausende Rockfans haben auf dem Waldfestplatz in Rengsdorf gefeiert. Christoph Krämer von den Rockfreunden Rengsdorf zieht Bilanz für die zwei Tage und blickt darauf, wie es mit dem Festival in den kommenden Jahren weitergeht.

Es ist wieder still auf dem Rengsdorfer Waldfestplatz. Die Zelte und Bühne des Rock the Forest Festivals sind verschwunden. Dass hier am Freitag noch etwa 1000, am Samstag sogar 1600 Rockfans feierten, wirkt kaum vorstellbar. Im Nachgang zieht Christoph Krämer, Vorsitzender der Rockfreunde Rengsdorf, für die zwei Tage eine rundum positive Bilanz.







Artikel teilen

Artikel teilen