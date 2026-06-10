Betriebe präsentierten Weine
Winzer werten Wein-Date in Leutesdorf als Erfolg
Viel los beim Weingut von Geburtstagskind Gotthard Emmerich: Da durften auch die Leutesdorfer Weinmajestäten nicht fehlen.
Viel los beim Weingut von Geburtstagskind Gotthard Emmerich: Da durften auch die Leutesdorfer Weinmajestäten nicht fehlen.
Jörg Niebergall

Das Wein‑Date 2026 verwandelte Leutesdorf in eine Genussmeile. Zahlreiche Winzer, intensive Gespräche und überraschende Entdeckungen prägten die entspannte Stimmung. Jetzt fragte unsere Zeitung nach einer Bilanz.

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Beim diesjährigen sommerlichen Wein-Date hatten 33 Winzerbetriebe in Leutesdorf sieben Stunden lang ihre edlen Tropfen angeboten. Neben der örtlichen Jugendherberge gab es mit den Weinsteigwinzern Mohr, Emmerich, Hohn und Mehren vier weitere Standorte, an denen die Teilnehmer ihre Erzeugnisse präsentieren konnten.

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