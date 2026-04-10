Weingut in Leutesdorf
Winzer kultiviert seinen Wein direkt an der B42
Gotthard Emmerich arbeitet direkt neben der B42 an seinen Weinreben.
Gotthard Emmerich arbeitet direkt neben der B42 an seinen Weinreben.
Jörg Niebergall

Unter dem Titel „Leben und arbeiten an der B42“ greifen wir Geschichten zur viel befahrenen Bundesstraße entlang des Rheins auf. Dieses Mal haben wir mit Gotthard Emmerich gesprochen, der in Leutesdorf sein Weingut an der Verkehrsader betreibt.

Lesezeit 2 Minuten
Die Redewendung „Fluch und Segen zugleich“ beschreibt eine Sache oder Situation, die sowohl sehr vorteilhaft als auch äußerst nachteilig sein kann. Sie verbindet extrem positive Auswirkungen (Segen) mit negativen Folgen (Fluch). Da könnte man meinen, das träfe auch auf den Winzer Gotthard Emmerich aus Leutesdorf zu.

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