Weihnachtsmarkt am Wochenende Winterzauber am Oberbieberer Schwanenteich Jörg Niebergall 30.11.2025, 16:00 Uhr

i Das weihnachtliche Angebot in Oberbieber war riesig. Jörg Niebergall

Die Lage am Schwanenteich verleiht dem Oberbieberer Weihnachtsmarkt ein ganz besonderes Ambiente: Am Wochenende blieb für Besucher zwischen Glühwein, handwerklichen Produkten und Auftritten der Chorkinder kein Wunsch offen.

Das war schon das perfekte Weihnachtsmarkt-Komplett-Angebot, was den Besuchern da rund um den Schwanenteich bei der dritten Auflage der Veranstaltung geboten wurde. Die Möhnen der „Owabiewarer Mädscha un Jonge" und die Gastwirte des Restaurants „Zum Schwanenteich“ unter der Federführung von Lars Kotte hatten eingeladen, und das wollten viele nicht verpassen.







