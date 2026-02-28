Klimaschutz im Kreis Neuwied
Windräder für Bad Hönningen: Standortprüfung läuft noch
Auf den Höhenlagen von Bad Hönningen sollen acht Windräder entstehen. Das ist zumindest der Plan des Stromnetzbetreibers Süwag u
Auf den Höhenlagen von Bad Hönningen sollen acht Windräder entstehen. Das ist zumindest der Plan des Stromnetzbetreibers Süwag und des Windkraftanlagenbetreibers BMR Energy Solutions. (Symbolbild)
Patrick Seeger. picture alliance/dpa

Acht Windräder sollen in absehbarer Zeit in Bad Hönningen grünen Strom liefern. Das Projekt des Stromnetzbetreibers Süwag und des Windkraftanlagenbetreibers BMR Energy Solutions könnte in den nächsten Monaten in die heiße Phase gehen. 

Grüner Strom und eine neue Einnahmequelle für Bad Hönningen: Das verspricht das Windkraftprojekt des Stromnetzbetreibers Süwag und des Windkraftanlagenbetreibers BMR Energy Solutions. Demnach gibt es in den Höhenlagen der Badestadt ein Potenzial für acht Windräder – zwei auf dem Homborn und sechs im Stadtwald.

