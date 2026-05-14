Bei Süwag nachgefragt Windkraftprojekt in Bad Hönningen: Vieles bleibt unklar Daniel Dresen 14.05.2026, 06:00 Uhr

i Bis zu acht Windräder sollen in den Höhenlagen von Bad Hönningen eines Tages Strom liefern. Nach der Unterzeichnung des Flächenpachtvertrags zwischen der Stadt und dem Projektierer bleiben immer noch viele Fragen offen. (Symbolbild) Federico Gambarini. picture alliance/dpa

Der Flächenpachtvertrag zwischen der Stadt Bad Hönningen und der BMR-Süwag-Projektentwicklungsgesellschaft für den Bau von Windkraftanlagen ist zwar unterschrieben, doch was Details des Energieprojekts angeht, bleibt die Süwag weiterhin vage.

Im März sind in Bad Hönningen die Weichen für einen Windpark auf den Höhenlagen der Stadt gestellt worden. Nachdem eine Mehrheit des Stadtrats für den Flächenpachtvertrag mit der BMR-Süwag-Projektentwicklungsgesellschaft mbH gestimmt hatte, wurde dieser vom damaligen kommissarischen Leiter der Stadt, dem Ersten Beigeordneten Werner Lahme, unterzeichnet.







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