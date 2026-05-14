Der Flächenpachtvertrag zwischen der Stadt Bad Hönningen und der BMR-Süwag-Projektentwicklungsgesellschaft für den Bau von Windkraftanlagen ist zwar unterschrieben, doch was Details des Energieprojekts angeht, bleibt die Süwag weiterhin vage.
Lesezeit 2 Minuten
Im März sind in Bad Hönningen die Weichen für einen Windpark auf den Höhenlagen der Stadt gestellt worden. Nachdem eine Mehrheit des Stadtrats für den Flächenpachtvertrag mit der BMR-Süwag-Projektentwicklungsgesellschaft mbH gestimmt hatte, wurde dieser vom damaligen kommissarischen Leiter der Stadt, dem Ersten Beigeordneten Werner Lahme, unterzeichnet.