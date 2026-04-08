Der Kreis Neuwied hat im Bereich der Gastronomie einiges zu bieten. Unsere Zeitung ist stets unterwegs, um Gastronomen, ihre Konzepte und persönlichen Geschichten zu beleuchten. Jetzt statten wir dem „La Verde“ in Windhagen einen Besuch ab.
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Wer das „La Verde“ betritt, spürt sofort, dass hier jemand eine Idee hatte – und sie kompromisslos umgesetzt hat. Das Restaurant, im Februar 2024 neu eröffnet, liegt eingebettet zwischen sattem Grün und den weiten Bahnen des Golfplatzes in Windhagen.