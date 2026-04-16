Rotte wütet in Rheinbrohl
Wildschweine verwüsten Garten auf Futtersuche
Matthias Mehren ist immer wieder fassungslos, was Wildschweine anrichten können.
Matthias Mehren ist immer wieder fassungslos, was Wildschweine anrichten können.
Sabine Nitsch

Wie ein umgepflügter Acker sieht der Garten in Rheinbrohl aus, den die Familie von Matthias Mehren seit 20 Jahren pflegt. Die Täter: Wildschweine. Warum die Tiere nicht bejagt werden dürfen und Mehren auf den Kosten sitzen bleibt.

Lesezeit 4 Minuten
Matthias Mehren traute seinen Augen kaum, als er im Februar sein Gartengrundstück in Rheinbrohl in Augenschein nahm. Die Wiese, mit Terrasse, Gartenhaus und Grillplatz, glich einem umgepflügten Acker. Der Zaun war bodennah an mehreren Stellen aufgebogen.

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