Komiker kommt nach Neuwied Wigald Boning über 1500 Tage Badeabenteuer im Freien Rainer Claaßen 06.08.2026, 18:00 Uhr

i Für ausgefallene Kleidung ist er bekannt – beim Baden setzt Wigald Boning auf eigenwillige Kopfbedeckungen. Wigald Boning

Komiker Wigald Boning steigt seit 1500 Tagen täglich ins Wasser. Im Schlosstheater teilt er bei einem Auftritt im September skurrile Badegeschichten und nebenbei eine inspirierende Sicht auf das Leben.

Vor wenigen Tagen konnte Wigald Boning ein Jubiläum feiern: 1500 Tage in Folge hat er im Freien gebadet. Egal, wo er gerade unterwegs ist – eine Badestelle findet der Entertainer immer. Auf seiner Webseite sind auf einer Weltkarte die meisten Orte gekennzeichnet, an denen er seit Juli 2022 ins Wasser gegangen ist.







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