Komiker Wigald Boning steigt seit 1500 Tagen täglich ins Wasser. Im Schlosstheater teilt er bei einem Auftritt im September skurrile Badegeschichten und nebenbei eine inspirierende Sicht auf das Leben.
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Vor wenigen Tagen konnte Wigald Boning ein Jubiläum feiern: 1500 Tage in Folge hat er im Freien gebadet. Egal, wo er gerade unterwegs ist – eine Badestelle findet der Entertainer immer. Auf seiner Webseite sind auf einer Weltkarte die meisten Orte gekennzeichnet, an denen er seit Juli 2022 ins Wasser gegangen ist.