B256: Ortsumgehung Straßenhaus
Wieso darf der BUND gegen die Ortsumgehung klagen?
Das Umweltrecht ermöglicht Natur- und Umweltschutzverbänden als "Anwalt der Natur" zu agieren.
Andreas Arnold. picture alliance/dpa

Noch läuft das Planfeststellungsverfahren für die Ortsumgehung der B256 bei Straßenhaus. Die Gegner des Projekts haben bereits eine Klage angekündigt. Doch wer darf klagen und warum?

Von vielen in Straßenhaus wird die Ortsumgehung der B256 herbeigesehnt. Doch schon seit die Idee in den 70er-Jahren in die Welt gesetzt wurde, hat sie auch Gegner. „Der nächste Schritt kann nur die Klage sein“, hatten die Mitglieder der BUND-Kreisgruppe Neuwied und der Bürgerinitiative „Zukunft für Straßenhaus“ bei einem gemeinsamen Treffen festgehalten.

