Gute Laune und viel Programm gab es beim Dorffest in Wienau.

Eine Attraktion neben der anderen: Beim Kinder- und Dorffest in und ums Wienauer Dorfgemeinschaftshaus kamen große und kleine Besucher (rund 200 waren gekommen) gleichermaßen auf ihre Kosten. Rund 50 Helfer und Helferinnen des Fördervereins Dierdorf-Wienau waren im Einsatz.

i Die Grillmeister hatten offensichtlich Spaß bei der Arbeit. Jörg Niebergall

Ob Popcornmaschine, Riesenrad oder Hüpfburg, ob Kuchenbuffet oder Grillspezialitäten, mitmachen und genießen war angesagt, und das wollten sich viele Wienauer und Wienauerinnen natürlich nicht entgehen lassen. Einer der Höhepunkte des Events war aber zweifelsohne der gelungene Auftritt von Zauberer Belar Fast (Pascal Becker) aus Trier mit seiner Zaubershow „Muggle Bluff“.

i Viel Betrieb war im Festzelt. Jörg Niebergall

Besonders die jungen Besucher und Besucherinnen hatten sichtlich Spaß bei der magischen Vorstellung. Das Veranstaltungsgelände war auch am späten Nachmittag noch rappelvoll, und die letzten Gäste dürften erst in den frühen Abendstunden den Heimweg angetreten haben.