Edle Tropfen, Döbbekoche und frisches Brot – alles aus der Region, und das schmeckte mit Freunden am Wiedufer noch mal so gut.

Das Ambiente mit der herrlichen Herbstdeko – Ulrike Kesselheim, Juliane Grünwald und Lotti Wiedmann hatten ganze Arbeit geleistet – ist einfach spitze. Das war einer von vielen positiven Kommentaren der Besucher beim zweiten Wiedtaler Weinfest, dass die Vortour der Hoffnung (unterstützt krebskranke und bedürftige Kinder) mit dem örtlichen Verkehrs- und Verschönerungsverein am Freitag und Samstag (12. und 13. September) am Wiedufer auf die Beine gestellt hatte.

Livemusik sorgte auch für Stimmung

Neben einer breiten Palette edler Tropfen aus den Anbaugebieten der Region wurden die Besucher auch kulinarisch bestens versorgt. Döbbekoche (gespendet von der Nassensmühle) und Kürbissuppe (gespendet vom Hotel zur Post) waren dabei ebenso der Renner wie das von der Bäckerei Schmidt gespendete leckere Salz- und Pfefferbrot. Den musikalischen Part hatten Frank „Faxe“ Kötting und das Duo M&M (Melania Klug und Manfred Düllberg) übernommen. Den Gewinn der Veranstaltung teilen sich die beiden Organisatoren.