Flohmarkt in Niederbieber Wiedinsel wird wieder zum Eldorado für Schatzsucher Jörg Niebergall 19.04.2026, 11:32 Uhr

i Der Flohmarkt auf der Wiedinsel hat am Samstag zahlreiche Besucher angelockt. Jörg Niebergall

Die Wiedinsel verwandelte sich am Wochenende wieder in einen Anziehungspunkt für Schatzsucher und Familien. Handgemachtes, Vintage und Sonnenschein sorgten für gute Stimmung. In der Halle zog die Schallplattenbörse zahlreiche Vinylfans an.

Bei herrlichem Frühlingswetter hat sich die Wiedinsel am Samstag erneut in einen lebendigen Treffpunkt für Flohmarktfreunde, Familien und Musikliebhaber verwandelt. Schon am Vormittag strömten zahlreiche Besucher auf das Gelände, und bis in den Nachmittag hinein herrschte reges Treiben auf der gesamten Insel.







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