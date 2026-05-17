Zwischen Neuwied und Seifen WIEDer ins Tal: Radler erobern die Landstraße Jörg Niebergall 17.05.2026, 18:00 Uhr

i Nicht nur Fahrräder, sondern auch einige exotisch anmutende Gefährte waren im Wiedtal unterwegs. Jörg Niebergall

Am Aktionstag „WIEDer ins Tal“ wurden die L255 und L269 zwischen Neuwied und Seifen zum Radweg. Wer unterwegs war und was es entlang der 48 Kilometer langen Strecke zu sehen gab.

Die Stadt Neuwied ist wieder da! Zumindest als Startpunkt sind die Stadtteile Altwied und Niederbieber bei „WIEDer ins Tal“ wieder dabei. Bei Aktionen scheint man sich im Stadtgebiet nach jahrelanger Pause noch etwas schwerzutun. Außer Absperrungen für Auto- und Motorradfahrer und die dazugehörige Polizeistreife in Altwied schien das größte Rad-Ereignis im Kreis an der Deichstadt vorbeigefahren zu sein.







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