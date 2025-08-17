Tausende Besucher hat es wieder zu der Großveranstaltung Wied in Flammen gezogen, um das Farbspektakel am Nachthimmel zu erleben. Kombiniert wurde das Feuerwerk mit einer musikalischen Darbietung auf der Wied. Stammgäste loben die Veranstaltung.

. Wenn sich die Lichter im Nachthimmel auf der langsam dahinfließenden Wied widerspiegeln, das ganze Spektakel dann noch mit herrlicher Begleitmusik untermalt wird, dann hat das Großfeuerwerk Wied in Flammen am dritten Samstag im August wieder Tausende Besucher in seinen Bann gezogen. Da tat es dem Lichtermeer auch keinen Abbruch, dass die Macher vom Junggesellenverein Gemütlichkeit Waldbreitbach, anders als im vergangenen Jahr, auf die Lasershow im Rahmenprogramm verzichtet hatten.

Musikalische Einstimmung auf das Feuerwerk

Der Hit von Beatles-Legende Paul Mc Cartney und seinen Wings aus dem Jahr 1973, „Live and let die“, war nicht nur der Titelsong aus dem gleichnamigen James-Bond-Film mit Roger Moore („Leben und sterben lassen“), sondern am Samstagabend um kurz nach 22 Uhr auch der Startschuss für eine mal wieder überzeugende Lightshow als der Höhepunkt der Waldbreitbacher Kirmes.

Schon im Vorfeld hatten sich die Musiker von „Nightspot“ – wie immer – bühnenreif auf dem Floß mitten im Fluss postiert. Sie hinterließen damit nicht nur musikalisch, sondern auch optisch Eindruck. Die Partyband aus Haan rockte die Hitparaden der vergangenen Jahrzehnte rauf und runter, ob die Toten Hosen, Sportfreunde Stiller oder Billy Idol, ob mit deutsch- oder englischsprachigen Texten. Viel besser kann man die Massen nicht auf Wied in Flammen vorbereiten.

„Seit 2012 sind wir hier Stammgäste.“

Besucher Daniel Kemmel aus Oberbieber über Wied in Flammen

Sabine und Daniel Kemmel aus Oberbieber scheinen dabei, ähnlich wie die übrigen Besucher, sichtlich ihren Spaß zu haben. „Seit 2012 sind wir hier Stammgäste“, sagt Daniel Kemmel. „Das, was hier gezeigt wird, ist schon einzigartig, die Kombination von Feuerwerk und Musik, das gibt es in unserer Region eigentlich nur hier.“

Auch den Nachwuchs haben die Kemmels mitgebracht. Stilecht mit Ohrenschützern versehen, haben auch die vierjährige Joline und Bruder Michael (2) ihren Spaß. Um den richtigen Platz zu ergattern, ist die vierköpfige Familie schon am späten Nachmittag angereist, hat sich an der kulinarischen Vielfalt bedient und dann am Wiedufer ihre Decke ausgebreitet. „Besser kannst du es doch nicht haben“, ergänzt Sabine Kemmel.

Tausende Besucher am Wiedufer zeigen sich begeistert. Jörg Niebergall Die Blicke richten sich zum Nachthimmel: Wied in Flammen begeistert die Besucher. Jörg Niebergall Das Feuerwerk Wied in Flammen beeindruckt auch diese drei Besucherinnen. Jörg Niebergall Tausende Besucher verfolgen das bunte Großfeuerwerk am Wiedufer. Jörg Niebergall Tausende Besucher verfolgen das bunte Großfeuerwerk am Wiedufer. Jörg Niebergall Das Feuerwerk wartet mit besonderen Effekten, auch einem "W", auf. Jörg Niebergall Sabine und Daniel Kemmel sind Dauergäste bei Wied in Flammen. Jörg Niebergall Tausende Besucher am Wiedufer sind vom Lichtermeer begeistert. Jörg Niebergall Tausende Besucher am Wiedufer bestaunen das große Feuerwerk. Jörg Niebergall Die Coverband Nightspot präsentierte ihre musikalische Darbietung auf der Floß-Bühne. Jörg Niebergall 1 / 10

Verkehrschaos bleibt aus

Dank der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, aber auch der starken Polizeipräsenz vor Ort, blieb auch in diesem Jahr das Verkehrschaos im Vorfeld aus. Die meisten Gäste sind frühzeitig angereist, nutzten die zahlreichen Parkplätze in der Umgebung, haben noch eine Runde über den Rummelplatz gedreht und es sich dann an auf der Wiese an der Wied oder gleich an einem der zahlreichen Getränkestände gemütlich gemacht. Dass sich, zumindest an den Imbissangeboten, längere Schlangen bildeten, hatten die meisten Besucher wohl einkalkuliert.

Und während sich Joline, Michael, Mama Sabine und Papa Daniel bereits wieder auf den Heimweg machten, feierte das Gros der Feuerwerksbesucher in und ums Festzelt einfach weiter.

Auftritt am Montag: Noch Restkarten verfügbar

Am Montag bringt die Coverband „Queenking“ mit den größten Hits von Queen die Besucher in Feierlaune und beschließt die Kirmes. Noch gibt es ein paar Tickets an der Abendkasse. Los geht es um 19 Uhr.