Ein neues Wohnraumentwicklungskonzept für Neuwied will sich der Frage nähern, wie das Wohnen der Zukunft in der Stadt aussehen soll. Bei einem Workshop konnten Bürger einbringen, was ihnen bei dem Thema besonders wichtig ist.

„Wie wollen wir in Neuwied wohnen?“: Um diese Frage drehte sich jetzt ein Bürgerworkshop im Amalie-Raiffeisen-Saal der VHS. Hier konnten Bürger ihre Vorstellungen für das Wohnraumentwicklungskonzept einbringen, das derzeit vom Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung (Inwis) im Auftrag der Stadt erstellt wird.

Das Konzept soll eine fundierte und transparente Grundlage für die künftige Stadtentwicklung bilden, erklärte der Neuwieder Bürgermeister Peter Jung. „Damit dieses Konzept wirklich zu den Bedürfnissen der Menschen passt, sind ihre Erfahrungen, Ideen und Erwartungen unverzichtbar. Denn sie wissen am besten, wo in Neuwied, in ihrem Stadtteil, in ihrem Quartier etwas fehlt, wo es gegebenenfalls schon gut läuft und wir ansetzen müssen.“

i Torsten Bölting, Stadtplaner und Geschäftsführer von Inwis, erklärte, wie die Wohnungssituation in Neuwied ist und wie sie in Zukunft aussehen könnte. Justin Buchinger

Torsten Bölting, Geschäftsführer von Inwis, skizzierte die Wohnungssituation in Neuwied: Seit 2015 ist die Einwohnerzahl um etwa 2000 gestiegen, dies vor allem in der Innenstadt und in Heddesdorf. Im Vergleich zu anderen Städten gebe es zwar viele große, familiengeeignete Wohnungen und Häuser, aber zu wenige kleine und Single-Wohnungen.

Für die Zukunft erwartet Inwis, dass Neuwied seinen Einwohnerstand zumindest halten, aber wahrscheinlich steigern wird. Nach aktuellen Trends werde die Stadt bis 2040 um einige Hundert Einwohner wachsen. Wenn erfolgreiche Projekte die Attraktivität Neuwieds als Wohn- und Wirtschaftsstandort steigern, rechnet das Institut mit über 1300 neuen Einwohnern. Bei einer guten Entwicklung als Unternehmensstandort wäre auch weit mehr möglich.

Neuwied 2040: Mehr Starterhaushalte, junge Familien und Senioren

Um diesen Bedarf zu decken, müssten bis 2040 rund 2000 neue Wohnungen entstehen. Mit der aktuellen Fertigstellungsrate von 150 Wohnungen pro Jahr sei dies machbar, so Bölting. Grundsätzlich brauche es bezahlbaren Wohnraum. Auch werde die Zahl der Starterhaushalte und jungen Familien steigen, ebenso wird es mehr Senioren geben. Daher brauche es mehr kleine und Single-Wohnungen und familiengerechte Mietwohnungen ebenso wie seniorengerechte, barrierefreie und inklusive Wohnformen.

Doch die Zahlen allein seien nicht genug, betont Bölting: „Forschung, Politik und Verwaltung müssen immer wieder fragen: ‚Was wollen die Menschen wirklich?‘ Wie sie in Neuwied leben wollen, wissen nur sie selbst.“ Deshalb waren die Teilnehmer gefragt, ihre Ideen an fünf Themenständen einzubringen. Dort konnten sie diskutieren, ihre Vorschläge und Anregungen aufschreiben, an Pinnwände heften und diese mit Stickern bewerten.

i Mit grünen Punkten bewerteten die Teilnehmer des Workshops, welche Ideen und Anregungen sie für besonders wichtig halten. Justin Buchinger

Für das Thema „Ertüchtigung des Bestandes und Nachverdichtung“, war dies Informationen und Förderung von Sanierungsmaßnahmen, die Nachverdichtung in der Stadt, der Umgang mit leer stehendem und zweckentfremdetem Wohnraum, aber auch die Begrünung und energetische Sanierung.

Der Leitfrage folgend „Was ist bezahlbares Wohnen?“, erhielt die Forderung, dass Miete und Nebenkosten maximal 30 Prozent des Einkommens ausmachen, die meiste Zustimmung. Aber auch berechenbare Nebenkosten, Wohnungstausch und der Erhalt günstiger Wohnungen wurden angeregt. Luxus wie große Gärten, Balkone oder Bäder sei verzichtbar.

i Wohnen im Alter war für viele Teilnehmer ein wichtiges Thema im Bürgerworkshop. Justin Buchinger

Im Umgang mit städtischen Flächen standen die Sozialverträglichkeit, aber auch der Klimaschutz im Vordergrund. Hier wünschten sich die Teilnehmer alternative Wohnformen wie Senioren-WGs oder altersgemischtes Wohnen sowie barrierefreie Zugänge und eine gute Nahversorgung. Aber auch Barrierefreiheit und eine gute Nahversorgung waren den Teilnehmern wichtig. Auch beim Thema „Wohnqualität und vielseitiges Wohnungsangebot“ war die Nähe zu Geschäften des täglichen Bedarfs ein zentraler Punkt. Weitere Anregungen betrafen Klimaverträglichkeit und fehlende Wohnungen für Singles und Senioren.

Diese gesammelten Ideen fließen nun in das Wohnraumkonzept ein. Ein Zwischenbericht wird dem Planungsausschuss am 25. September vorgestellt, die Abschlusspräsentation folgt am 27. November. Anfang nächsten Jahres entscheidet der Stadtrat über das Konzept, das anschließend öffentlich präsentiert wird.